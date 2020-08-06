Общественный деятель Андрей Пальчевский указал на главную проблему Киева и как ее можно исправить уже в ближайшее время

Как сообщает Politeka.net, он выразил свое мнение в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Как заявил Андрей Пальчевский, на сегодняшний день в Киеве нет эффективного механизма общественных слушаний, который позволит напрямую советоваться с киевлянами по поводу важных вопросов и нововведений. По его словам, депутаты будущего созыва должны начать свою каденцию именно с решения этой проблемы.

"Первое, что надо сделать новой Киевраде - это быстро, несмотря на все, принять, назовем его законом или подзаконным актом, о проведении референдумов на уровне муниципальном и районном. Как можно больше надо нагрузить Киевраду и городской совет вопросами контакта и получения обратной связи от людей", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Общественный деятель отметил, что сейчас городские власти уделяют все внимание центру и совершенно забывают об отдаленных районах. Поэтому жители окраины вынуждены жить у плачевных условиях.

"У меня запланировано 10 мест жительства в Киеве, в каждом районе. Меня интересует не Печерск, в котором я родился, меня интересует, в первую очередь, куда сложно доехать: Борщаговка, Троещина. Потому что надо бороться с мэрами центра города, мэр должен быть мэром большого Киева", - считает Андрей Пальчевский. - "Во всех городах есть понятие "большого города", по-английски - "Great London" (Большой Лондон). Ты выходишь - печерские холмы, люди хорошо одеты (обычно, за счет нашего народа), машины дорогие паркуются рядом. Но я пару раз ездил через мосты и, знаете, мне резко захотелось переехать в другой город".

В эфире программы также подняли тему жителей соседних городов, которые работают в Киеве и массово приезжают и уезжают на машинах, создавая сложную транспортную ситуацию. Как заметил Андрей Пальчевский, такие проблемы власти столицы, как правило, начинают экстренно решать за несколько месяцев до выборов:

"У нас почти полмиллиона людей выезжает так каждый день с работы. Абсолютно ясно, что делать надо не в авральном порядке за три или четыре недели. Мэрство у нас выглядит так: пять лет, четыре с половиной года нихр*на не делается, не строятся мосты или строятся протяженностью, по-моему, от нас до Бухареста можно построить. Получается, что в течении пяти лет власть получили - и давай грабить до следующих. Но чтобы еще зайти пограбить - давай за полгода начнем скамейки красить и так далее".

Общественный деятель добавил, что референдумы помогут избавиться от ненужных проектов и тратить деньги только на важные:

"Здесь должен быть механизм, при котором люди имеют, как Зеленский Владимир Александрович, наш президент, когда был кандидатом, говорил о том, что у нас будут референдумы. И подобного рода управление совершенно возможно в 21 веке в городе Киеве".

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