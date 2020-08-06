На київських пляжах виявили небезпечне інфекційне захворювання

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу Госпродпотребслужбы.

У відомстві акцентують увагу на тому, що купання в цих водоймах становить неабияку небезпеку для здоров'я.

Так, згідно з результатами спеціального дослідження, яке провів Київський міський лабораторний центр МОЗ стало відомо, що на 11 столичних пляжах вода забруднена кишковою паличкою.

У відомстві назвали пляжі Києва, у водоймах яких виявили перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички:

"Венеція"

"Веселка"

"Дитячий"

"Золотий"

"Молодіжний"

"Передмістна Слобідка"

"Копистка"

"Тельбін"

"Центральний"

"Вир"

"Вербний.

У Держпродспоживслужбі вказали, що до поліпшення показників якості води цими пляжами найкраще користуватися як зонами відпочинку, а купатися – небажано.

Politeka писала, що на Харківщину повертається спека, а це означає, що на пляжах області знову буде аншлаг. Однак фахівці попереджають про те, що не на всіх водоймах регіону можна купатися, не побоюючись за своє здоров'я.

На чотирьох пляжах області виявили істотне перевищення кишкової палички, передає Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр. В ході перевірки проб води з'ясувалося, що вміст лактозопозитивних кишкових паличок сильно перевищує норму на пляжі «Комсомольський», на ставку поблизу селища Кегичівка і в зоні відпочинку в Краснограді на річці Берестовій. У зв'язку з цим купатися в цих водоймах не рекомендується.

Цього літа не сталося дива і води Дніпра в Києві знову перетворилися на зелену рідину. Головною причиною цього явища, яке кияни та гості міста можуть спостерігати щорічно в другій половині літа, є масове цвітіння водоростей. На думку екологів, цвітіння водоростей у Дніпрі стало настільки масштабним через спеку і мінімальний рух води.

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