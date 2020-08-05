У Києві кота викинули з п'ятого поверху багатоповерхівки

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram спільноти dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що в ніч на 5 серпня "Автопатруль Майдан" приїхав за викликом на Троєщину, на вулицю Старосільська.

"Психічно хворий син власників квартири викинув кота з балкона, погрожував ножем батькам і орендарям, які знімали кімнату. Син був нейтралізований і переданий поліції", – йдеться в повідомленні.

Тварину оперативно відвезли до ветеринарної клініки, туди кіт доїхав ще живим, навіть намагався піднятися на лапи.

Однак, незважаючи на всі вжиті заходи ветеринарів, кіт помер через численні травми. Повідомляється також, що стосовно підозрюваного будуть вжиті необхідні заходи.

Politeka писала, що в Дніпрі активізувалися шкуродери - по місту масово розкладають отруту, від якої гинуть тварини. Так, у Дніпрі шкуродери масово труять бездомних собак. При цьому пацієнтами ветеринарних клінік стають не тільки вуличні тварини, яких встигають привезти волонтери, а й представники племінних порід, господарі яких вигулюють їх вулицями міста. Так, на ж / м Перемога, ЖК "Лівобережний" і на проспекті Поля за два дні зафіксували вісім летальних випадків серед домашніх тварин.

У покинутому будинку на околиці села під Одесою був знайдений голодний і змучений пес породи алабай. Бідна тварина була прив'язана на ланцюгу на території покинутої ферми в Біляївському районі. Собаку залишили без їжі і води, в жахливих умовах, абсолютно одну. Її врятували від вірної загибелі волонтери і зараз вона перебуває у ветеринарній клініці Одеси.

"Штраф до 18 тисяч гривень": українців чекає покарання за домашніх тварин, у Раді вже попередили.

Шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція: "викинув з 5 поверху..."

Пес з Харкова цілий місяць добирався з нового будинку до старих господарів: жалісливе відео.