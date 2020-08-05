В басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" не впустили спортсмена Руслана Рубеля

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення чоловіка на його сторінці в Facebook.

Чоловік пише, що директор спорткомплексу мотивував відмову тим, що басейн – це об'єкт підвищеної небезпеки, проте в подробиці не вдавався і не пояснив до пуття, в чому полягає ця небезпека.

"Сказали, що сліпому в басейн не можна. Дали телефон директора. Він сказав, що ніхто в басейн мене не пустить, бо це об'єкт підвищеної небезпеки. Чим регламентуються такі правила – пояснити не зміг", – пише Руслан.

За його словами, за чотири роки він відвідував різні басейни, однак ніде подоюная проблема не виникала.

"Бути незрячим — це завжди і скрізь небезпечно, на вулицях машини, бордюри, сходинки, люди. Керуючись призмою мислення директора басейну виходить, що мені взагалі потрібно з дому не виходити. У нас є два варіанти: або здатися і стати тягарем для рідних, або продовжувати жити і розвиватися”, – резюмував Руслан Рубель.

Politeka писала, що в Києві дворічна дитина встановив національний рекорд України. Повідомляється, що юний Владислав Зайончковський виконав 430 скручувань у вправі на прес. Незважаючи на те, що маленькому рекордсмену ще немає і двох років, дитина виконував вправи дуже впевнено, хоча і висловлював невдоволення тим, що йому доводиться це робити.

16-річний хлопець встановив рекорд України серед людей з інвалідністю. У 2015 він підірвався на снаряді і позбувся обох ніг і однієї руки. Його молодший брат загинув. Микола під час детонації втратив руку і обидві ноги. Після тривалого лікування за кордоном та реабілітацій він вирішив виконати свою мрію. Тренуючись в басейні, хлопець хотів перепливти Дніпро. У цьому йому допомагав олімпійський чемпіон Олег Лісогор, який тренував хлопця.

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