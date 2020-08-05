В бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль" не впустили спортсмена Руслана Рубеля

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение мужчины на его странице в Facebook.

Мужчина пишет, что директор спорткомплекса мотивировал отказ тем, что бассейн – это объект повышенной опасности, однако в подробности не вдавался и не объяснил толком, в чем состоит эта опасность.

"Сказали, что слепому в бассейн нельзя. Дали телефон директора. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируются такие правила – объяснить не смог", – пишет Руслан.

По его словам, за четыре года он посещал различные бассейны, однако нигде подоюная проблема не возникала.

"Быть незрячим — это всегда и везде опасно, на улицах машины, бордюры, ступеньки, люди. Руководствуясь призмой мышления директора бассейна получается, что мне вообще нужно из дома не выходить. У нас есть два варианта: либо сдаться и стать обузой для родных, либо продолжать жить и развиваться”, – резюмировал Руслан Рубель.

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