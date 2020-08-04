В Київській області п'ять комбайнів викосили величезну "пляшку" посеред поля
Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook прес-служби Національного реєстру рекордів України.
В організації зазначили, що комбайнерам вдалося зробити найбільшу фігуру пляшки на поле, це досягнення зафіксували в Книзі рекордів України.
Так, п'ятеро чоловіків шляхом одночасного косовиці створили фігуру пляшки розміром 202 метри в довжину і 57 метрів у ширину.
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Ця акція була присвячена закінченню збирання врожаю. Також повідомляється, що створена композиція – це символ зернової горілки, яка вважається експертами кращою.
В Національному реєстрі вручили аграріям відповідний сертифікат.
Politeka повідомляла, що 16-річний хлопець встановив рекорд України серед людей з інвалідністю. У 2015 він підірвався на снаряді і позбувся обох ніг і однієї руки. Його молодший брат загинув. Микола під час детонації втратив руку і обидві ноги. Після тривалого лікування за кордоном та реабілітацій він вирішив виконати свою мрію.
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