В Киевской области пять комбайнов выкосили огромную "бутылку" посреди поля
Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы Национального реестра рекордов Украины.
В организации отметили, что комбайнерам удалось сделать самую большую фигуру бутылки на поле, это достижение зафиксировали в Книге рекордов Украины.
Так, пятеро мужчин путем одновременного покоса создали фигуру бутылки размером 202 метра в длину и 57 метров в ширину.
Асмус не сдержалась и проговорилась о скорой свадьбе Харламова: "Нефиг было..."
С "Квартал 95" случилось худшее, Евгений Кошевой бессилен: "Это удавалось только..."
Курс доллара взлетит до 40 гривен, украинцы поплатятся за перемены в Нацбанке: "Абсолютное зло"
Асмус залезла на стол в "невидимом" белье, фото: "Нога больше, чем у Харламова"
Эта акция была посвящена окончанию уборки урожая. Также сообщается, что созданная композиция – это символ зерновой водки, которая считается экспертами лучшей.
В Национальном реестре вручили аграриям соответствующий сертификат.
Politeka сообщала, что 16-летний парень установил рекорд Украины среди людей с инвалидностью. В 2015 он подорвался на снаряде и лишился обеих ног и одной руки. Его младший брат погиб. Николай во время детонации потерял руку и обе ноги. После длительного лечения за границей и реабилитаций он решил исполнить свою мечту.
Двухлетний киевлянин стал рекордсменом, поразив своей силой, видео: "А вам слабо?"
ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."
ЗНО-2020: юный украинец поразил всех своими знаниями, "набрал максимум по..."