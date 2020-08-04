В Киевской области пять комбайнов выкосили огромную "бутылку" посреди поля

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы Национального реестра рекордов Украины.

В организации отметили, что комбайнерам удалось сделать самую большую фигуру бутылки на поле, это достижение зафиксировали в Книге рекордов Украины.

Так, пятеро мужчин путем одновременного покоса создали фигуру бутылки размером 202 метра в длину и 57 метров в ширину.

Эта акция была посвящена окончанию уборки урожая. Также сообщается, что созданная композиция – это символ зерновой водки, которая считается экспертами лучшей.

В Национальном реестре вручили аграриям соответствующий сертификат.

Politeka сообщала, что 16-летний парень установил рекорд Украины среди людей с инвалидностью. В 2015 он подорвался на снаряде и лишился обеих ног и одной руки. Его младший брат погиб. Николай во время детонации потерял руку и обе ноги. После длительного лечения за границей и реабилитаций он решил исполнить свою мечту.

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