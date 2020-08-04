У ботсаду просять повідомляти про такі випадки

У Київському ботанічному саду невідомі зіпсували пам'ятник Майстру Йоді

Про це пише Politeka з посиланням на видання Сьогодні.

Повідомляється, що вандали пошкодили пам'ятник персонажа "Зоряних воєн", який, до речі, є єдиним в Європі, пробивши йому руку.

На сьогоднішній день у статуї пробита рука, в якій відомий персонаж тримає посох. До речі кажучи, посох теж весь в іржі і тріщинах.

"Невідомі пробили долоню статуї. У нас не вистачає охорони, щоб біля пам'ятника облаштувати постійний пост. Будемо відновлювати пам'ятник своїми силами", – скаржиться директор ботанічного саду імені Гришка Наталія Заіменко.

Співробітники ботсаду не уявляють, кому могла прийти в голову ідея спотворити пам'ятник.

"Закликаємо повідомляти про подібні витівки з боку неадекватних відвідувачів. Також можна відразу звертатися в поліцію або в нашу адміністрацію", – просять в адміністрації.

Politeka повідомляла, що в Дніпрі невідомі розписали білою фарбою ліхтарні опори на Новому мосту. Про це повідомив в Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

"Добрі, дуже добрі жителі міста Дніпро, за ніч испаскудили 36 опор на новому мосту. Ні в кого не викликає сумнівів, що своїми написами, вони хотіли довести до жителів горда дуже важливу і життєстверджуючу інформацію. Перевіримо", – написав він.

Серед харківських хуліганів з'явився новий тренд: знімати все неподобство, яке вони творять, і публікувати все це в соцмережах. При цьому їх зовсім не бентежить той факт, що на кадрах – очевидне порушення закону. Відео чергового свавілля опублікували на сторінці «Харківські Будні» у соціальній мережі Instagram.

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