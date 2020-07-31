Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про перші кроки, які зробить на посаді мера Києва

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112.Україна" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Перше-визначиться: ти будеш боротися за Київ, або ти будеш боротися за цю банду людей, яка там зазвичай присмокталася. Це найсерйозніше завдання. Ми знаємо, що з бюджету міста щорічно крадуть 400 млн доларів. Значить, ти повинен піти проти течії, оголосивши цим людям війну. І перше питання-чи вистачить у мене сил з ними воювати? Чи не впаду я жертвою автоматної черги?» - зазначив він.

Після цього, стверджує Пальчевський, потрібно зайнятися самі злодіями, які розкрадають мільйони.

"Друге завдання-треба буде скручувати їм голову і знайти тих, на кого можна спиратися. Опора може бути тільки на народ. На киян. Для цього киянам треба показати, що вони самі приймають рішення», — підкреслив він.

І третім, але не менш важливим завданням, за словами Пальчевського, є комфорт і турбота про самих киян.

«Я б зайнявся, з самого початку, двома справами: з великої міської лікарні, на будівництві якої можуть заробити люди. І третє-це велике будівництво муніципального житла та відповідної інфраструктури", - уточнив він.

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