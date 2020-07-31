Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о первых шагах, которые сделает на посту мэра Киева

Об этом он рассказал в эфире телеканала «112.Украина» (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Первое - определится: ты будешь бороться за Киев, или ты будешь бороться за эту банду людей, которая там обычно присосалась. Это самое серьезное задание. Мы знаем, что из бюджета города ежегодно воруют 400 млн долларов. Значит, ты должен пойти против течения, объявив этим людям войну. И первый вопрос - хватит ли у меня сил с ними воевать? Не паду ли я жертвой автоматной очереди?» — отметил он.

После этого, утверждает Пальчевский, нужно заняться сами ворами, которые расхищают миллионы.

«Вторая задача - надо будет скручивать им голову и найти тех, на кого можно опираться. Опора может быть только на народ. На киевлян. Для этого киевлянам надо показать, что они сами принимают решения», — подчеркнул он.

И третьей, но не менее важной задачей, по словам Пальчевского, является комфорт и забота о самих киевлянах.

«Я бы занялся, с самого начала, двумя делами: с большой городской больницы, на стройке которой могут заработать люди. И третье - это большое строительство муниципального жилья и соответствующей инфраструктуры», — уточнил он.

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