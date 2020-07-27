Вибори мера Києва 2020 - стали відомі свіжі рейтинги кандидатів

Свіжі рейтинги кандидатів в мери Києва підготувала ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" за результатами нового соціологічного дослідження. Опитування провели в столиці з 13 по 15 липня, передає Politeka.net.

Мерські вибори в Києві повинні відбутися в жовтні. Зараз, за даними соцопитування, рейтинг ймовірних кандидатів на пост глави міста виглядає наступним чином:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко ("Рідна країна") – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Поки не можна сказати напевно, хто виграє вибори мера Києва 2020, проте Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов вказав на важливі нюанси. Так з жовтня минулого року Віталій Кличко втратив близько 5% підтримки, а ось його головний конкурент Андрій Пальчевський стрімко нарощує підтримку серед киян. У липні різниця між лідерами перегонів складає всього близько 1%.

Рейтинги з виборів мера Києва показують, що 41% жителів столиці незадоволені роботою действуюшего голови. Так у свіжому соцопитуванні йому поставили куди більше негативних оцінок, ніж у минулому. На позиції Віталія Кличка перед мерськими виборами в Києві позначилися гучні скандали з мостами і заступниками в КМДА, а також регулярні відключення гарячої води, яким він обіцяв запобігти.

Вибори мера Києва 2020 можуть успішно пройти для Миколи Томенка та Андрія Білецького. Юрій Лагутов вважає цих кандидатів дуже перспективними, адже їх рейтинги зросли приблизно на 10%.

Під час опитування кияни також відповіли, за які партії вони готові проголосувати, якби вибори відбулися найближчого тижня. Партійні рейтинги виглядають так:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Партія «УДАР» Віталія Кличка не увійшла в трійку лідерів – у липні її підтримують менше 10% виборців.

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