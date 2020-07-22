В Йорданському озеро на Оболоні (Київ) зафіксований викид нафтопродуктів

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на видання Znaj.ua.

Так, 21 липня небайдужі громадяни помітили викид нафтопродуктів в це озеро. За попереднім даними, нафтопродукти потрапили у водойму зі сторони проспекту Степана Бандери через підземну річку Почайну.

Повідомляється, що подібні забруднення озера зафіксовані не вперше. У зв'язку з цим, місцеві жителі прийняли рішення подати заяви у відповідні інстанції. Заяви подані в правоохоронні органи, КП Плесо і Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

Стверджується, що такі ж викиди були в березні поточного року (10 і 30 числі). Йорданське озеро знаходиться неподалік від станції метро "Оболонь", славиться тим, що тут мешкає багато диких качок. Також місцеві жителі хвалять водойму за те, що він – відмінне місце для риболовлі. Тут можна зловити ляща, карася, лина, щуку і навіть судака.

Politeka писала, що зелена рідина на берегах Дніпра – показник страшних проблем. Про це заявив академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Григорій Шматков.

За його словами, проблема "цвітіння" Дніпра вкрай складна.

"Одна з головних її причин в тому, що Дніпро втратив активну протягом, яке раніше відносило розмножується влітку планктон та інші мікроорганізми. Каскад гребель звів проточність до мінімуму і вже фактично перетворив річку в ланцюжок застійних озер. Якщо тенденція збережеться, років через 30-40 річка в прямому сенсі перетвориться на болото", – пояснив Шматков.

Екологи попередили про різке забруднення повітря в Києві: "норми перевищені у п'ять разів".

Отруту в повітрі: непередбачене ЧП сталося в Україні, «викликає головний біль, уповільнення дихання і…»

Під Дніпром цілий загін рятувальників виручив з біди переляканого кота: кадри порятунку.