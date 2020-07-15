Український громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як українські чиновники вищих рангів гребуть мільярди з бюджету

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

«Вибрали людину, яка створила образ чесного учителя... Проходить півтора року і з'ясовується, що він не знає, як [зробити чесно]. А всі люди, яких він залишив при владі, знають, як не чесно. Розумієте, знають, як нечесно. І Гонтарєва знає, і всі ті люди, яких Зеленський приберіг. Виникає питання, а чому він їх залишив? Чому нова влада не прибрала цих людей? І люди дають відповідь. «Тому, що у них рило в пуху», - відповідають люди. Ми ж не ідіоти», - заявив громадський діяч.

Пальчевський зазначив, що через схеми, які провертають в Національному банку, бюджет України втрачає мільярди.

«Ви розумієте, що таке Національний банк? Ні. Цього не розуміє ніхто, крім тих, хто займається фінансами країни. Які шоколадні фабрики, який газ порівняно з Національним банком, який контролював Порошенко, і я боюся, буде контролювати сьогоднішня влада. Ви зрозумійте, питання емісії, гри на курсі валют, нічого не роблячи, приносять, як і піраміда внутрішньої позики… До речі я заборонив би президенту взагалі грати в цю піраміду. Просто, от не можна і все. Зарплату отримав і все, не треба розміщувати. І люди далекі від фінансів, не розуміють, що там мільярди доларів просто перекладаються з нашої з вами кишені в свою власну», - заявив Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський звернеться до Президента України з-за прийнятого парламентом закону про гральний бізнес.

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