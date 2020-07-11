У Києві сталася НП -- під землі забив фонтан з дев'ятиповерховий будинок, а то і вище

Аварія сталася вдень у суботу, 11 липня у мікрорайоні Березняки на вулиці Миколайчука 7/2.



Неймовірні знімки з місця події розмістило видання « Уніан ».

На фото видно, як потужний струмінь води проривається крізь землю біля дев'ятиповерхового будинку і заливає все навколо. При цьому її висота сягає рекордних розмірів.

За даними видання, холодна вода б'є під сильним напором і вже вибила скло на верхніх балконах багатоповерхівки. Водії в терміновому порядку евакуювали свої авто, які припарковані біля прориву.

Треба додати, що комунальників на місці аварії поки не спостерігається. Про причини НП також не повідомляється.

Раніше ми писали про схожій ситуації.

У центрі Києва через прорив труби з'явився незапланований фонтан. Аварія сталася на мосту в Голосіївському районі, неподалік від станції метро "Вокзальна". Струмінь води проривалася крізь крону дерева била метрів на десять у висоту.

Також повідомлялося, як жителі Києва стали свідками ще одного несанкціонованого фонтану. Потужна струмінь води била з труби на перехресті біля торгового центру "Гулівер" і піднімалася до самого світлофора, який красиво подсвечивал воду зеленим і червоним кольорами.

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