В Киеве произошло ЧП - из-под земли забил фонтан с девятиэтажное здание, а то и выше

Авария случилась днем в субботу, 11 июля в микрорайоне Березняки на по улице Мыколайчука 7/2.



Невероятные снимки с места события разместило издание « Униан ».

На фото видно, как мощнейшая струя воды прорывается сквозь землю около девятиэтажного здания и заливает всё вокруг. При этом ее высота достигает рекордных размеров.

По данным издания, холодная вода бьет под сильнейшим напором и уже выбила стекла на верхних балконах многоэтажки. Водители в срочном порядке эвакуируют свои авто, которые припаркованы возле прорыва.

Нужно добавить, что коммунальщиков на месте аварии пока не наблюдается. О причинах ЧП также не сообщается.

Ранее мы писали о похожей ситуации.

В центре Киева из-за прорыва трубы появился незапланированный фонтан. Авария произошла на мосту в Голосеевском районе, неподалеку от станции метро "Вокзальная". Струя воды прорывалась сквозь крону дерева била метров на десять в высоту.

Также сообщалось, как жители Киева стали свидетелями еще одного несанкционированного фонтана. Мощная струя воды била из трубы на перекрестке у торгового центра "Гуливер" и поднималась до самого светофора, который красиво подсвечивал воду зеленым и красным цветами.

Напомним, мэрия Киева заказала часов для Кличко почти на 4 миллиона: "Избранным подарят".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.