У Києві в багатоповерхівці виникла пожежа, через яку довелось евакуювати 15 людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло в ніч з 8 на 9 липня, о 02.10.

Так, у 9-поверховому житловому будинку по вул. Закревського, 31, що в Деснянському районі столиці, виникла пожежа. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7-му поверсі.

Вогнеборці почали гасити пожежу та евакуювати людей. Загалом із житлового будинку евакуювали та вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникла пожежа.

Вже о 03.20 пожежу було ліквідовано, однак вогонь повністю знищив квартиру, а також було пошкоджено вхідні двері сусідньої квартири, закопчено стіни та стелю коридору.

Причину та обставини виникнення пожежі наразі в ДСНС не називають - це будуть з'ясовувати правоохоронні органи.

Слід зазначити, що у літню пору вогненебезпека значно підвищується, тому ДСНС закликає українців бути максимально обережними, особливо на природі, адже в лісових масивах вогонь може поширюватись надзвичайно швидко, і локалізувати та ліквідувати його буде вкрай складно.

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