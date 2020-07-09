В Киеве в многоэтажке возник пожар, из-за которог пришлось эвакуировать 15 человек
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило в ночь с 8 на 9 июля, в 02.10.
Так, в 9-этажном жилом доме по ул. Закревского, 31, находящемся в Деснянском районе столицы, возник пожар. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже.
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Огнеборцы начали тушить пожар и эвакуировать людей. В целом из жилого дома эвакуировали и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них был и владелец квартиры, в которой возник пожар.
Уже в 03.20 пожар был ликвидирован, однако огонь полностью уничтожил квартиру, а также были повреждены входные двери соседней квартиры, закопчены стены и потолок коридора.
Причину и обстоятельства возникновения пожара сейчас в ГСЧС не называют - это будут выяснять правоохранительные органы.
Следует отметить, что в летнюю пору огнеопасность значительно повышается, потому ГСЧС призывает украинцев быть максимально осторожными, особенно на природе, ведь в лесных массивах огонь может распространяться очень быстро, и локализовать и ликвидировать его будет крайне сложно.
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