В Киеве в многоэтажке возник пожар, из-за которог пришлось эвакуировать 15 человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в ночь с 8 на 9 июля, в 02.10.

Так, в 9-этажном жилом доме по ул. Закревского, 31, находящемся в Деснянском районе столицы, возник пожар. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже.

Огнеборцы начали тушить пожар и эвакуировать людей. В целом из жилого дома эвакуировали и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них был и владелец квартиры, в которой возник пожар.

Уже в 03.20 пожар был ликвидирован, однако огонь полностью уничтожил квартиру, а также были повреждены входные двери соседней квартиры, закопчены стены и потолок коридора.

Причину и обстоятельства возникновения пожара сейчас в ГСЧС не называют - это будут выяснять правоохранительные органы.

Следует отметить, что в летнюю пору огнеопасность значительно повышается, потому ГСЧС призывает украинцев быть максимально осторожными, особенно на природе, ведь в лесных массивах огонь может распространяться очень быстро, и локализовать и ликвидировать его будет крайне сложно.

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