У Києві новий навчальний рік школярі швидше за все розпочнуть з дистанційного навчання
Як передає Politeka, такі висновки можна зробити із заяви мера столиці Віталія Кличка.
Так, під час онлайн-брифінгу Кличко натякнув, що з 1 вересня школярі швидше за все продовжать дистанційне навчання.
"До кінця карантину навчання буде дистанційним", - наголосив мер Києва.
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Зважаючи на те, що карантин в Україні знову планують продовжити, можна зробити висновок, що і новий навчальний рік для школярів почнеться в "онлайн-режимі".
Кличко також нагадав про план уряду про вихід із карантину, згідно з яким відновлення роботи шкіл в Україні можливо лише на четвертому етапі, до якого більшість регіонів все ще не готові.
При цьому Кличко зазначив, що Департамент освіти і науки КМДА вже порекомендував всім школам підготувати плани і розробити форми проведення дистанційного навчання.
Втім, як запевнив Кличко, столична влада робить все для того, щоб з 1 вересня учні продовжили навчання у школах. На підготовку закладів до нового навчального року, за словами мера столиці, вже було виділено 4 млрд грн, з яких близько 2 млрд грн було спрямовано на ремонт закладів освіти.
Також Кличко розповів, що з нового навчального року в Києві відкриють нові школи та дитсадки, а також ті, які були реконструйовані.
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