Швидше за все навчання продовжиться в режимі онлайн

У Києві новий навчальний рік школярі швидше за все розпочнуть з дистанційного навчання

Як передає Politeka, такі висновки можна зробити із заяви мера столиці Віталія Кличка.

Так, під час онлайн-брифінгу Кличко натякнув, що з 1 вересня школярі швидше за все продовжать дистанційне навчання.

"До кінця карантину навчання буде дистанційним", - наголосив мер Києва.

Зважаючи на те, що карантин в Україні знову планують продовжити, можна зробити висновок, що і новий навчальний рік для школярів почнеться в "онлайн-режимі".

Кличко також нагадав про план уряду про вихід із карантину, згідно з яким відновлення роботи шкіл в Україні можливо лише на четвертому етапі, до якого більшість регіонів все ще не готові.

При цьому Кличко зазначив, що Департамент освіти і науки КМДА вже порекомендував всім школам підготувати плани і розробити форми проведення дистанційного навчання.

Втім, як запевнив Кличко, столична влада робить все для того, щоб з 1 вересня учні продовжили навчання у школах. На підготовку закладів до нового навчального року, за словами мера столиці, вже було виділено 4 млрд грн, з яких близько 2 млрд грн було спрямовано на ремонт закладів освіти.

Також Кличко розповів, що з нового навчального року в Києві відкриють нові школи та дитсадки, а також ті, які були реконструйовані.

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