Український громадський діяч Андрій Пальчевський, який зареєстрував свою політичну партію, розповів, як суд над екс-президентом Петром Порошенком може позначитися на долі Володимира Зеленського

Ситуацію Пальчевський прокоментував в ефірі програми "Пульс" в ефірі 112 каналу. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

Громадський діяч зазначив, що українці втомилися терпіти злидні і несправедливість.

«Треба всім об'єднатися на одному — на любові до України. Ми не можемо більше ділити цю країну між собою. Якщо посадка Порошенка відбудеться, у Зеленського є шанс утримати ситуацію під контролем, але якщо вона не відбудеться, а злі язики стверджують, що вона не відбудеться, а дуже злі стверджують, що є домовленості, тепер у Зеленського буде дилема», - заявив він.

За словами Пальчевського, дуже великий вплив на українську політику мають Сполучені Штати.

«Чим ближче американські вибори, чим менший рейтинг самого президента, тим складніше запроторити "кучерявого" екс-президента в каталажку. Бо з'ясовується, що американські політики практично кришують наших отаманів... Не було революції, ні достоїнства, після того, як вони захопили владу, ці люди, які зробили нас в три рази бідніше і втратили двадцять відсотків країни. Що не було Турчинова біля керма, що не було зелених чоловічків в Криму... Всі вони кочують з табору в табір, де можна більше вкрасти, інших принципів немає. І всіх їх треба міняти, до бісової матері... і осінь це покаже», - заявив Андрій Пальчевський.

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