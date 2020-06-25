Андрій Пальчевський розповів, чи буде співпрацювати з президентською партією «Слуга народу»

Як передає Politeka.net, про це громадський діяч повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна». (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

Пальчевський підтвердив, що дійсно чув про ідею звертатися з пропозицією про співпрацю до «привабливих людей», яку не так давно досить активно обговорювали всередині фракції «Слуги народу».

«Розклад виходить просто чудовий. Мовляв, ми ось тут грабуємо, а якийсь чоловік виступає проти нас. Значить, потрібно зробити, щоб він став одним з нас», - зазначив громадський діяч.

Пальчевський підкреслив, що з ним цей номер не пройде, він не буде співпрацювати з «Слугою народу» на місцевих виборах. Громадський діяч додав, що навіть якщо б йому надійшла така пропозиція, він би її не прийняв.

При цьому повертаючись до теми виборів він зазначив, що крім вже існуючих політичних партій, в країні також буде і загальнонаціональний рух, який сповідує центристські погляди. Головним завданням цього руху стане об'єднання України.

Зазначимо, раніше Андрій Пальчевський обурився, що президент Володимир Зеленський потурає своїм друзям, які потрапили у владу, і не може нікого покарати. На його думку, президент не повинен вести себе подібним чином.

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