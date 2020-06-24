Український громадський діяч Андрій Пальчевський розкрив українцям очі на те, що насправді відбувається з карантином в нашій країні

За словами Пальчевського, помилково вважати, що в Україні от-от переможуть китайський вірус. Про це він повідомив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі 112 Україна.

"1 вересня діти не підуть до школи... Мені здається, у деяких керівників склалося таке враження, що ще трохи, і МОЗ отримає перемогу над вірусом. І президент Зеленський з такою дитячою упевненістю сказав про те, що ми "майстри спорту з боротьби... з коронавірусом". Так ось, що вони "майстри спорту з боротьби" в цьому я не сумніваюся, а от, з коронавірусом... голови держав не мають права розслаблятися, тому що кожен з них це рольова модель", - зазначив Пальчевський.

За словами громадського активіста, у медичній сфері процвітає корупція, отже, боротьба з китайським вірусом, насправді, навіть не на першому місці.

"Ми повинні розуміти, медичний бюджет зараз - це найсолодший для корупціонерів шматок... На сьогоднішній момент, англійці стверджують, що вони близькі до виробництва вакцини на вересень. Ангела Меркель говорила, що ми будемо жити в спеціальному режимі до тих пір, поки не з'явиться вакцина... потім ще треба вакцинувати 70% світового населення... А ми посідаємо останнє місце в Європі, у нас протестований 1% населення... це взагалі нічого. І далі вони від балди пишуть цифри", - розкритикував МОЗ експерт.

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