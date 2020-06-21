У київській багатоповерхівці прогримів сильний вибух

Масштабна НП сталася в столиці вранці в неділю, 21 липня. За попередньою інформацією, в одному з багатоповерхових будинків по проспекту Григоренка стався вибух побутового газу. Уточнюється, що НП сталася за адресою проспект Григоренка, 41.

Відомо, що в результаті вибуху було пошкоджено декілька поверхів. Судячи з кадрів, що з'явився в мережі, як мінімум кілька квартир будинку були повністю знищені. У ДСНС повідомили, що під завалами залишаються люди.

Точної інформації про постраждалих поки немає. На місце НП виїхали рятувальні служби.

Очевидці публікують в мережі кадри з місця. На відео можна почути, що поруч з будинком у всіх машинах спрацювала сигналізація, через що на вулиці стоїть сильний гул.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 21. Juni 2020

Нагадаємо, раніше жителів Києва налякало дивне явище в небі, дуже схоже на ядерний вибух.

19 червня над Києвом зависло дивна хмара у формі "ядерного гриба". Його було видно з різних куточків міста. Що примітно, хмара ніби зависла і не переміщалася разом з вітром. Місцеві жителі навіть припустили, що десь стався вибух.

Як пояснили в ДСНС, нічого страшного в такому природному явищі немає - це просто рідкісний тип хмар. Час від часу такі виникають на гребенях повітряних хвиль, а потім безслідно зникають. Раніше такі явище помітили мешканці інших регіонів України.

Нагадаємо, "ядерний гриб" піднявся над Києвом, термінова заява МНС: "Радимо не панікувати і...".

Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів в Києві, з'їхалися силовики: кадри НП.

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