Громадський діяч Андрій Пальчевський став фаворитом у гонці за крісло мера Києва

Як повідомляє Politeka.net, Пальчевський обійшов всіх суперників і зайняв перше місце по голосам в анонімному соцопитуванні, яке проводилося в Telegram-каналі Kyiv Live.

В рамках опитування мешканцям столиці було запропоновано віддати свій голос за одного з можливих кандидатів на посаду мера Києва.

В цьому опитуванні громадський діяч і самовисуванець Андрій Пальчевський набрав 25% голосів киян.

У трійку лідерів крім нього потрапили чинний мер Віталій Кличко (24%) і шоумен Сергій Притула (16%).

Всього в анонімному соцопитуванні взяли участь майже 224 тисячі осіб. А 18%, які також брали участь у дослідженні, проголосували б за іншого кандидата на майбутніх місцевих виборах.

Результати соцопитування можна порівняти з цифрами, які були отримані в ході соцдослідження, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня.

За цими даними, нинішнього мера Кличка готові підтримати на виборах 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже вирішив, за кого проголосує.

Як стверджував соціолог Микола Спірідонов, "позиції діючого мера досить хиткі", а феномен падіння його рейтингу можна пояснити тим, що міський голова намагався піаритися на щоденних брифінгах.

Нагадаємо, Пальчевський яскраво розніс Зеленського та його друзів в Раді: "Ви подивіться на їхні пики, у них...".

Як повідомляла Politeka, Кабмін обдурив Зеленського з карантином, Пальчевський розкрив деталі.

Також Politeka писала, що недосвідченість Зеленського зіграла злий жарт з Україною, Пальчевський розкрив деталі.