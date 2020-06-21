Общественный деятель Андрей Пальчевский стал фаворитом в гонке за кресло мэра Киева

Как сообщает Politeka.net, Пальчевский обошел всех соперников и занял первое место по голосам в анонимном соцопросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live.

В рамках опроса жителям столицы было предложено отдать свой голос за одного из возможных кандидатов на пост мэра Киева.

В этом опросе общественный деятель и самовыдвиженец Андрей Пальчевский набрал 25% голосов киевлян.

В тройку лидеров помимо него попали действующий мэр Виталий Кличко (24%) и шоумен Сергей Притула (16%).

Всего в анонимном соцопросе приняли участие почти 224 тысячи человек. А 18%, которые также участвовали в исследовании, проголосовали бы за другого кандидата на предстоящих местных выборах.

Результаты этого соцопроса можно сравнить с цифрами, которые были получены в ходе социсследования, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая.

По этим данным, нынешнего мэра Кличко готовы поддержать на выборах 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже решил, за кого проголосует.

Как утверждал социолог Николай Спиридонов, "позиции действующего мэра достаточно шаткие", а феномен падения его рейтинга можно объяснить тем, что городской голова пытался пиариться на ежедневных брифингах.

Напомним, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них...".

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