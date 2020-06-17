Злива в Києві привела до сильного затоплення будинків, переходів і не тільки

У середу, 17 червня, в столиці пройшов сильний дощ із грозою, передає Politeka.net. В результаті на вулицях міста утворилися потужні потопи, через що вода просочилася в під'їзди та навіть квартири.

Мешканці Києва поділилися кадрами потопу в соцмережах. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зокрема, в будинку на Святошино через помилку комунальників вода затекла в квартири. За інформацією місцевих жителів, співробітники КП встановили пластикове «коліно» в металеву трубу зливостоку і перше нічим не закріпили. В результаті зливи "коліно" вискочило і вода потекла в будинок. Жителям довелося вичерпувати воду відрами.

Крім того, були затоплені пішохідні переходи в метро на станції "Дружби народів".

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попереджала про зливи 17 червня.

«Дощі, грози, дощі, грози і так - скільки око бачить», - попередила синоптик.

Вона уточнила, що 17 червня опади також вірогідні на півночі країни, а також локально в центральних областях. На відміну від південних і східних регіонів, де буде сухо. Однак опади з грозою були можливі тільки вдень у Харківській області.

Раніше ми писали, що 15 червня через сильний дощ постраждав Поділ: вулиці залило водою, через що автомобілі на дорогах «перетворилися в амфібії».

... водний транспорт на Подолі. Пливемо! Gepostet von КИЇВ ЦЕ am Montag, 15. Juni 2020

Тоді сталася затримка руху трамваїв № 11,12, 14, 16 ,18, 19 з вулиці Межигірська – до вулиці Верхній Вал.

В КП «Київпастранс» відзначали, що це сталося через скупчення води. Рух було відновлено о 16:10.

Дождичек, однако, в Киеве!👌Подземку в районе метро «Дружбы народов» ззаливает. КС / Предложить новость Gepostet von Pani Natalia Lagidna am Mittwoch, 17. Juni 2020

Нагадаємо, потужна злива обрушилася на Україну, кадри наслідків: «будинки пішли під воду разом з…»

Як повідомляла Politeka, ураган розметав навіть фури по дорозі, потужна стихія накоїла лиха: повідомлення рятувальників і кадри.

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