Ливень в Киеве привел к сильному затоплению домов, переходов и не только

В среду, 17 июня, в столице прошел сильный дождь с грозой, передает Politeka.net. В результате на улицах города образовались мощные потопы, из-за чего вода просочилась в подъезды и даже в квартиры.

Жители Киева поделились кадрами потопа в соцсетях. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В частности, в доме на Святошино из-за ошибки коммунальщиков вода затекла в квартиры. По информации местных жителей, сотрудники КП установили пластиковое «колено» в металлическую трубу ливнестока и первое ничем не закрепили. В результате ливня "колено" выскочило и вода полилась в дом. Жителям пришлось вычерпывать воду ведрами.

Кроме того, были затоплены пешеходные переходы в метро на станции "Дружбы народов".

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о ливнях 17 июня.

«Дожди, грозы, дожди, грозы и так - сколько глаз видит», - предупредила синоптик.

Она уточнила, что 17 июня осадки также вероятны на севере страны, а также локально в центральных областях. В отличие от южных и восточных регионов, где будет сухо. Однако осадки с грозой были возможны днем только в Харьковской области.

Ранее мы писали, что 15 июня из-за сильного дождя пострадал Подол: улицы залило водой, из-за чего автомобили на дорогах «превратились в амфибии».

... водний транспорт на Подолі. Пливемо! Gepostet von КИЇВ ЦЕ am Montag, 15. Juni 2020

Тогда произошла задержка движения трамваев № 11,12, 14, 16 ,18, 19 с улицы Межигорская – до улицы Верхний Вал.

В КП «Киевпастранс» отмечали, что это произошло по причине скопления воды. Движение было восстановлено в 16:10.

Дождичек, однако, в Киеве!👌Подземку в районе метро «Дружбы народов» ззаливает. КС / Предложить новость Gepostet von Pani Natalia Lagidna am Mittwoch, 17. Juni 2020

Напомним, мощный ливень обрушился на Украину, кадры последствий: «дома ушли под воду вместе с…»

Как сообщала Politeka, ураган разметал даже фуры по дороге, мощная стихия натворила беды: сообщение спасателей и кадры.

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