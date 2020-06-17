Ливень в Киеве привел к сильному затоплению домов, переходов и не только
В среду, 17 июня, в столице прошел сильный дождь с грозой, передает Politeka.net. В результате на улицах города образовались мощные потопы, из-за чего вода просочилась в подъезды и даже в квартиры.
Жители Киева поделились кадрами потопа в соцсетях. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
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В частности, в доме на Святошино из-за ошибки коммунальщиков вода затекла в квартиры. По информации местных жителей, сотрудники КП установили пластиковое «колено» в металлическую трубу ливнестока и первое ничем не закрепили. В результате ливня "колено" выскочило и вода полилась в дом. Жителям пришлось вычерпывать воду ведрами.
Кроме того, были затоплены пешеходные переходы в метро на станции "Дружбы народов".
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о ливнях 17 июня.
«Дожди, грозы, дожди, грозы и так - сколько глаз видит», - предупредила синоптик.
Она уточнила, что 17 июня осадки также вероятны на севере страны, а также локально в центральных областях. В отличие от южных и восточных регионов, где будет сухо. Однако осадки с грозой были возможны днем только в Харьковской области.
Ранее мы писали, что 15 июня из-за сильного дождя пострадал Подол: улицы залило водой, из-за чего автомобили на дорогах «превратились в амфибии».
Тогда произошла задержка движения трамваев № 11,12, 14, 16 ,18, 19 с улицы Межигорская – до улицы Верхний Вал.
В КП «Киевпастранс» отмечали, что это произошло по причине скопления воды. Движение было восстановлено в 16:10.
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