Мера Києва Віталія Кличка знову застукали, як він порушував карантин
Відповідне фотографії оприлюднив телеграм-канал "Інсайдер UA", передає Politeka.net.
Столичного мера помітили мешканці Воздвиженки, коли він вечеряв у ресторані "Полювання на овець" в компанії чоловіка і двох дівчат після 22:00.
«Ось так порушував карантин "вистачить шастати" Кличко», - наголошується в публікації.
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Здавалося б, що тут такого?
Однак нагадаємо, що в Києві, як і по всій Україні, діють карантинні обмеження, згідно з яким забороняється робота ресторанів після 22:00, а також знаходження за столиками більше 2 осіб.
Це далеко не перший випадок, коли столичний мер порушує карантинні заборони. На минуло тижні його також застукали в одному з елітних столичних ресторанів Avalon без маски.
«Один маленький нюанс. Така класна компанія, стільки красивих дівчат. Де молоді люди», - запитує мер Києва в компанії дівчат, які відзначали день народження.
Раніше ми повідомляли, мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки грошей вдалося зібрати завдяки штрафам в столиці.
Голова КМДА відзвітував про численні порушення з боку водіїв під час онлайн-конференції 1 червня.
За словами Віталія Кличка, за квітень місяць правоохоронці виписали штрафи киянам на мільйони гривень. Мова йде про неправильної зупинки та паркування автомобілів у столиці.
Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.
Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.