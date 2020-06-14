Це вже не перший раз

Мера Києва Віталія Кличка знову застукали, як він порушував карантин

Відповідне фотографії оприлюднив телеграм-канал "Інсайдер UA", передає Politeka.net.

Столичного мера помітили мешканці Воздвиженки, коли він вечеряв у ресторані "Полювання на овець" в компанії чоловіка і двох дівчат після 22:00.

«Ось так порушував карантин "вистачить шастати" Кличко», - наголошується в публікації.

Здавалося б, що тут такого?

Однак нагадаємо, що в Києві, як і по всій Україні, діють карантинні обмеження, згідно з яким забороняється робота ресторанів після 22:00, а також знаходження за столиками більше 2 осіб.

Це далеко не перший випадок, коли столичний мер порушує карантинні заборони. На минуло тижні його також застукали в одному з елітних столичних ресторанів Avalon без маски.

«Один маленький нюанс. Така класна компанія, стільки красивих дівчат. Де молоді люди», - запитує мер Києва в компанії дівчат, які відзначали день народження.

Раніше ми повідомляли, мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки грошей вдалося зібрати завдяки штрафам в столиці.

Голова КМДА відзвітував про численні порушення з боку водіїв під час онлайн-конференції 1 червня.

За словами Віталія Кличка, за квітень місяць правоохоронці виписали штрафи киянам на мільйони гривень. Мова йде про неправильної зупинки та паркування автомобілів у столиці.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.