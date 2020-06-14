Жителі столиці визначилися зі своїм фаворитом на майбутніх виборах мера Кива
Про це інформує Politeka.net.
Так, в популярному Telegram-каналі Kyiv Live було проведено анонімне опитування з метою визначення можливих фаворитів у гонці за крісло міського голови.
Лідером серед учасників опитування став журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський, якого підтримали 25% опитаних.
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На другому місці опинився діючий градоначальник Києва Віталій Кличко з результатом 24%.
В ТОП-5 за результатами анонімного соцопитування також потрапили Сергій Притула, Андрій Білецький та Микола Томенко.
Таким чином, п'ятірка фаворитів у боротьбі за крісло мера Києва виглядає таким чином:
- Андрій Пальчевський - 25%;
- Віталій Кличко - 24%;
- Сергій Притула ("Голос") - 16%;
- Микола Томенко ("Рідна країна") - 5%;
- Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5%.
18% опитаних в рамках соцопитування українців відповіли, що готові віддати свій голос за нового кандидата. В цілому, в анонімному дослідженні взяли участь понад 222 тисяч чоловік.
Раніше Андрій Пальчевський пояснив, як країна докотилася до сьогоднішнього стану. За його словами, цьому сприяли дві причини.
"Ми в 91-му році були однією з найбільш розвинених країн Європи і за 30 років ми докотилися до сьогоднішнього стану з двох причин: перша - це неготовність українців обирати кращих людей - обирали тільки гірших і докотилися до сьогоднішнього дня", - заявив він.
Пальчевський упевнений, що українців політики лише годували обіцянками, але в підсумку народ залишився ні з чим.
"Друге - це розпад традиційних зв'язків. Те, що нас не приймає Європа і решта світу і коню зрозуміло. Це було ще тоді зрозуміло, що ми нікому не потрібні, але нам розповідали інше. 20 років тому нам говорили, що "Європа наше майбутнє", - впевнено підкреслив журналіст Пальчевський.
Нагадаємо, Пальчевський розкрив феномен вірусу в Україні: "Ви помітили, що він зачіпає тільки простих людей?".
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