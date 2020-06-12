Депутат вдарив дитину, а потім сам написав заяву в поліцію

На Київщині місцевий депутат вдарив дитину палицею через те, що вони підійшли до ставка, який начебто належить йому.

Скандальна подія трапилася в селі Княжичі Броварського району. Про це передає Politeka.net з посиланням на “Факти ICTV”.

Зазначається, що озеро біля якого сталася сутичка, закрито огорожею, але лише з одного боку. Діти пояснили, що підійшли до озера з іншого боку, де жодного паркану немає. Хлопчаки найімовірніше хотіли просто скупатися.

Попри те, що вони вибачились перед чиновником і збирались йти геть, депутат вдарив одного з дітей палицею. Після цього вони втекли.

Медики костатували у хлопчика забій нирки, але чоловік заперечує, що бив дітей.

Крім того, він написав заяву у поліцію, повідомивши, що у нього начебто стріляв батько дітей.

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Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував журналіст Олександр Волков на своїй сторінці в Facebook.

"Побратими, запитайте, будь ласка, у нашого гетьмана Петра Олексійовича, чому в генеральній прокуратурі він говорить по-російськи? Це якась зрада", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як соратники Порошенко намагаються слідом за ним прорватися в кабінет генпрокурора. Після того як екс-президент зі своїми однодумцями опинилися за столом, Венедиктова пояснила, що їм доведеться почекати, оскільки у нього призначена зустріч з послом Швейцарії.

Також ми писали, що скандальний народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар знову зганьбився в результаті спілкування з пенсіонеркою, яка ставила йому запитання у прямому ефірі.

У Телеграм-каналі PavlovskyNews з'явилося коротке інтерв'ю з нардепом, в якому він розповів, чому Любов Колюча з села Аджамка, яка звернулася до нього за допомогою, її не отримала.

Як стало відомо, Любов Павлівна, якій Брагар в прямому ефірі порадив продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги, звернулася до нього за допомогою. Вона просила допомогти їй придбати новий газовий котел.

Нагадаємо, що українці, які заборгували за комуналку, розплачуються собаками, Брагар радіє: "Пустили тузика з молотка".

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