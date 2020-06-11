Головного санітарного лікаря Віктора Ляшка креативно висміяли після візиту в Хмельницький разом з президентом Володимиром Зеленським

Як повідомляє Politeka.net, креативну задум у Facebook показав засновник мережі кав'ярень Coffee in Action" Вадим Грановський.

На опублікованих фото картонні фігури Віктора Ляшка розмістили на столах у закладі на Подолі, ніби санлікар за ними сидить. Є варіанти як з відкритим обличчям, так і в масках. Таким чином кав'ярню підготували до виходу з карантин.

"Готуємо кав'ярню до повноцінної роботи. Як показав візит президента в кафе в Хмельницькому, навіть під час карантину можна приймати гостей в приміщенні, якщо присутній головний санітарний лікар країни", - зазначив автор і додав, що заступник глави Моз буде наглядати за кожною чашкою кави в закладі.

Користувачі соціальної мережі з гумором сприйняли нове амплуа Віктора Ляшка та обговорили його в коментарях:

"Тонкий троллінг)))"; "За тролінг - залік на 5 балів!)))"; "Жарт дня)))! Може, якщо портрет прикладати до ... різним частинам тіла, ще й лікувати буде?))"; "Картонне опудало Ляшка по ефективності рівноцінно антивірусному бейджем, інфа 100%!"; "Ну, ні, я такого сусіда по столику не хочу)))"; "Кава в горло не полізе"; "Дуже дотепно)) Антисептик в руку".

Раніше Віктора Ляшка помітили разом з Володимиром Зеленським в одному з ресторанів міста Хмельницький. Президенту навіть виписали штраф за те, що він сидів без маски.

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