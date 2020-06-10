Столичні поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати фірму, яка перебуває в його будинку, на момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це зраджує Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції Києва.

«В столичну поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що збирається підірвати фірму, яка перебуває в його будинку на вулиці Молодогвардійській. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби і кінолог зі службовою собакою», заявили правоохоронці.

Поліцейські, провівши ретельну перевірку приміщення та прилеглої території, не виявили ніяких вибухових предметів і речовин.

Правоохоронці встановили особу псевдомінера, ним виявився раніше судимий 59-річний місцевий житель. Його затримали.

Свої дії затриманий пояснив тим, що йому заважав шум від автомобілів даного підприємства, тому він вирішив так «пожартувати».

Чоловікові вже повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що група підлітків влаштувала екстремальну розвагу на станції метро "Дніпро" в Києві.

Очевидці зняли витівку на камеру і опублікували в соціальній мережі Facebook, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скрольте сторінку вниз).

Троє хлопців вирішили використати потяг метро не за призначенням - вони забралися на дах і почали бігати по вагонах, поки склад зробив зупинку. Через кілька секунд молоді люди зістрибнули вниз і втекли у напрямку виходу зі станції. Варто відзначити, що поки вони розважалися, машиніст затримав відправлення поїзда.

Підлітки грубо порушили правила безпеки в метро і крім забігу по дахах вагонів прийшли на станцію без засобів захисту. На відео чітко помітно, що вони тікають без масок і рукавичок.

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