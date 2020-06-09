Лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів про змову команд президента Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка

На днях Володимир Зеленський запропонував прописати обов'язки першої леді в законі, пише Politeka.net. За словами Миколи Томенка, насамперед, потрібно думати не про закон першої леді, а про закон контрольної діяльності консультативно-дорадчих органів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Крім того, на носі вибори мера Києва. У команді президента зараз немає кандидатів на дану посаду. На думку політика, у "Слуги народу" депутати не розуміють, що робити з владою, і куди вони "потрапили".

Щоб отримати голоси, майбутні кандидати намагаються звернути на себе увагу, наприклад, наповнивши пісочниці на дитячих майданчиках.

Як зазначив Томенко, це виглядає смішно, адже насправді всі домовилися. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак домовився з командою Кличка, щоб продовжувати грабувати Київ далі.

Зокрема, представники обох сил прийшли до угоди - потрібно вибрати кандидатів, які ганебно програли б чинному мерові столиці. У обох команд вже нібито розписано, хто які посади обійматиме.

"Мені ні скільки Зеленського шкода, що він не може знайти реального кандидата, мені Київ шкода", - підкреслив Лідер політсили.

Також Томенко повідомив, що такі люди як Кличко не можуть займатися управлінськими речами з різних причин.

"Хтось хороший футболіст, хтось хороший боксер, але управлінець - це нелегка справа, тому що до цього з дитсадка потрібно готуватися", - повідомив політик.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".