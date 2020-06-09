Лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів про змову команд президента Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка
На днях Володимир Зеленський запропонував прописати обов'язки першої леді в законі, пише Politeka.net. За словами Миколи Томенка, насамперед, потрібно думати не про закон першої леді, а про закон контрольної діяльності консультативно-дорадчих органів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Крім того, на носі вибори мера Києва. У команді президента зараз немає кандидатів на дану посаду. На думку політика, у "Слуги народу" депутати не розуміють, що робити з владою, і куди вони "потрапили".
Щоб отримати голоси, майбутні кандидати намагаються звернути на себе увагу, наприклад, наповнивши пісочниці на дитячих майданчиках.
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Як зазначив Томенко, це виглядає смішно, адже насправді всі домовилися. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак домовився з командою Кличка, щоб продовжувати грабувати Київ далі.
Зокрема, представники обох сил прийшли до угоди - потрібно вибрати кандидатів, які ганебно програли б чинному мерові столиці. У обох команд вже нібито розписано, хто які посади обійматиме.
"Мені ні скільки Зеленського шкода, що він не може знайти реального кандидата, мені Київ шкода", - підкреслив Лідер політсили.
Також Томенко повідомив, що такі люди як Кличко не можуть займатися управлінськими речами з різних причин.
"Хтось хороший футболіст, хтось хороший боксер, але управлінець - це нелегка справа, тому що до цього з дитсадка потрібно готуватися", - повідомив політик.
Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».
Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.
Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".