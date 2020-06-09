Лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал о заговоре команд президента Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко
На днях Владимир Зеленский предложил прописать обязанности первой леди в законе, пишет Politeka.net. По словам Николая Томенко, прежде всего, нужно думать не о законе первой леди, а о законе контрольной деятельности консультативно-совещательных органов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Кроме того, на носу выборы мэра Киева. В команде президента сейчас нет кандидатов на данную должность. По мнению политика, в "Слуге народа" депутаты не понимают, что делать с властью, и куда они "попали".
Чтобы получить голоса, будущие кандидаты пытаются обратить на себя внимание, например, наполнив песочницы на детских площадках.
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Как отметил Томенко, это выглядит смешно, ведь на самом деле все договорились. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак договорился с командой Кличко, чтобы продолжать грабить Киев дальше.
В частности, представители обеих сил пришли к соглашению - нужно выбрать кандидатов, которые позорно проиграли бы действующему мэру столицы. У обеих команд уже якобы расписано, кто какие должности будет занимать.
"Мне ни сколько Зеленского жаль, что он не может найти реального кандидата, мне Киев жаль", - подчеркнул Лидер политсилы.
Также Томенко сообщил, что такие люди как Кличко не могут заниматься управленческими вещами по разным причинам.
"Кто-то хороший футболист, кто-то хороший боксер, но управленец - это нелегкое дело, потому что к этому с детсада нужно готовиться", - сообщил политик.
Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».
Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.
Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".