Лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал о заговоре команд президента Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко

На днях Владимир Зеленский предложил прописать обязанности первой леди в законе, пишет Politeka.net. По словам Николая Томенко, прежде всего, нужно думать не о законе первой леди, а о законе контрольной деятельности консультативно-совещательных органов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кроме того, на носу выборы мэра Киева. В команде президента сейчас нет кандидатов на данную должность. По мнению политика, в "Слуге народа" депутаты не понимают, что делать с властью, и куда они "попали".

Чтобы получить голоса, будущие кандидаты пытаются обратить на себя внимание, например, наполнив песочницы на детских площадках.

Как отметил Томенко, это выглядит смешно, ведь на самом деле все договорились. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак договорился с командой Кличко, чтобы продолжать грабить Киев дальше.

В частности, представители обеих сил пришли к соглашению - нужно выбрать кандидатов, которые позорно проиграли бы действующему мэру столицы. У обеих команд уже якобы расписано, кто какие должности будет занимать.

"Мне ни сколько Зеленского жаль, что он не может найти реального кандидата, мне Киев жаль", - подчеркнул Лидер политсилы.

Также Томенко сообщил, что такие люди как Кличко не могут заниматься управленческими вещами по разным причинам.

"Кто-то хороший футболист, кто-то хороший боксер, но управленец - это нелегкое дело, потому что к этому с детсада нужно готовиться", - сообщил политик.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".