4 червня українці вийшли на масштабний протест під стінами Кабміну в Києві, до них стягнулися правоохоронці

Як повідомляє Politeka.net, кадри і подробиці про події опублікував Telegram-канал Pavlovsky News.

У четвер в центрі української столиці розпочався мітинг так званих "евробляхеров". Водії зібралися біля будівлі уряду, щоб протестувати проти ситуації з розмитненням автомобілів, яку не можуть вирішити вже багато років.

На фото можна помітити, що біля Кабміну припарковано багато автомобілів, а на газоні розмістили плакат: "Зволікання доступною розмитнення STOP". У той же час, до будівлі вже привезли силовиків, які готуються реагувати на дії бунтарів.

"Ми закликаємо столичних водіїв бути готовим до можливих заторів", - зазначили автори.

Раніше під стінами Кабміну відбувся ще один мітинг - його влаштували працівники закладів громадського харчування. Активісти вимагають, щоб уряд дозволив ресторанам і кафе обслуговувати клієнтів не лише на літніх майданчиках, але і в приміщеннях. Учасники звернули увагу, що далеко не у всіх закладах є відкриті тераси.

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