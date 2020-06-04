4 июня украинцы вышли на масштабный протест под стенами Кабмина в Киеве, к ним стянулись правоохранители

Как сообщает Politeka.net, кадры и подробности о происходящем опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.

В четверг в центре украинской столицы начался митинг так называемых "евробляхеров". Водители собрались у здания правительства, чтобы протестовать против ситуации с растаможкой автомобилей, которую не могут решить уже много лет.

На фото можно заметить, что возле Кабмина припарковано много автомобилей, а на газоне разместили плакат: "Промедлению доступной растаможки STOP". В то же время, к зданию уже привезли силовиков, которые готовятся реагировать на действия бунтарей.

"Мы призываем столичных водителей быть готовым к возможным пробкам", - отметили авторы.

Ранее под стенами Кабмина прошел еще один митинг - его устроили сотрудники заведений общественного питания. Активисты потребовали, чтобы правительство разрешило ресторанам и кафе обслуживать клиентов не только на летних площадках, но и в помещениях. Участники обратили внимание, что далеко не во всех заведениях есть открытые террасы.

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