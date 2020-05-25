Стали відомі подробиці довгоочікуваного запуску метрополітену в Києві

Про це у своєму Telegram-каналі розповів журналіст Андрій Павловський, передає Politeka.net.

Як відомо, київський метрополітен почав свою роботу 25 травня в умовах адаптивного карантину.

У розпорядженні КМДА сказано, що в метро не будуть пускати пасажирів без масок і з симптомами ГРВІ. Вагони метрополітену повинні дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.

Крім цього, кожні три години вагони повинні дезінфікувати на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену, а також обов'язково перед відкриттям станцій метро.

При виявленні симптомів ГРВІ співробітники метро повинні провести температурний скринінг, а пасажирів, у яких виявлять температуру тіла вище 37,2 градуса, не пустять у вагони.

Між пасажирами у чергах до каси і терміналів самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій зобов'язані забезпечити відстань в 1,5 метра.

За словами журналіста Андрія Павловського, сьогодні о 5:30 ранку на станції "Лісова" поліція зупинила жінку, у якої не було маски. Їй видали маску і пропустили до вагонів, але сказали, що їх кількість - обмежена.

"Біля турнікетів і на пероні співробітники метрополітену носять захисний екран для обличчя. На станціях є термометри, але температурний скринінг не проводять. Касири замість жетонів продають паперові квитки з QR-кодом. На платформі нанесена розмітка дистанції. На колонах - рекомендації використовувати засоби індивідуального захисту", - сказано у повідомленні, яке з'явилося в авторському Telegram-каналі.

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