Українців попередили про нові правила поведінки в метрополітені після його запуску

У понеділок, 25 травня в Україні відновить роботу метро. Це означає, що всі пасажири зможуть користуватися підземкою, однак після карантину є деякі нюанси, як для пасажирів, так і для працівників метро. Про них розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході брифінгу, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами міністра, усім пасажирам, в першу чергу, потрібно використовувати засоби індивідуального захисту – маски або респіратори, а також дотримуватися дистанції в півтора метра у вестибюлях, чергах до кас і терміналах самообслуговування, а також на платформах.

«У випадку ознак ГРВІ не користувати метро", – підкреслив Степанов.

Що стосується працівників підземки, то їм необхідно мати не менше 5-денного запасу цих коштів. Також є обов'язковим проведення температурного скринінгу при виході на роботу.

"Це обов'язкова дезінфекція вагонів при виході їх на лінію, а також дезінфекція кожні 4 години безпосередньо на станціях", – заявив Степанов.

Раніше ми повідомляли, з 22 травня українців почали по-новому возити в наземному транспорті в умовах адаптивного карантину.

Всі головні нюанси перераховані в постанові №23 від 21 травня, яке було розроблено головним санврачем Віктором Ляшко. зокрема, перед початком робочого дня водії зобов'язані проходити термометрію і до роботи не допустять тих, у кого є ознаки ГРВІ і температура вище 37,2.

Перед кожним рейсом транспортний засіб підлягає дезінфекції, а біля дверей повинні розмістити антисептик. Масковий режим торкнеться водіїв, кондукторів та пасажирів. Дистанція між водієм і пасажиром повинна бути мінімум 1 метр або фізичний бар'єр (перегородка), а кількість пасажирів у салоні не повинно перевищувати число сидячих місць.

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