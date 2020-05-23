Не всі пасажири зможуть скористатися столичним метро після відновлення його роботи з 25 травня

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 47.

Згідно з інформацією, в метро не будуть пропускати тих, хто буде проявляти ознаки ГРВІ.

"В метрополітені повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході в приміщення станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання повинні проводити температурний скринінг. Не повинні допускати в метро пасажирів з температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, щоб потрапити в метро, необхідно буде носити на обличчі захисну маску. Пасажирам доведеться дотримуватися дистанції в 1,5 метра у вестибюлях, чергах до кас і терміналах самообслуговування, а також на платформах.

У разі великого скупчення пасажирів, станції будуть частково або повністю закриватися на вході, додали в КМДА.

Раніше ми повідомляли, з 22 травня українців почали по-новому возити в наземному транспорті в умовах адаптивного карантину.

Всі головні нюанси перераховані в постанові №23 від 21 травня, яка було розроблена головним санврачем Віктором Ляшко. Зокрема, перед початком робочого дня водії зобов'язані проходити термометрію і до роботи не допустять тих, у кого є ознаки ГРВІ і температура вище 37,2.

Перед кожним рейсом транспортний засіб підлягає дезінфекції, а біля дверей повинні розмістити антисептик. Масочний режим торкнеться водіїв, кондукторів та пасажирів. Дистанція між водієм і пасажиром повинна бути мінімум 1 метр або фізичний бар'єр (перегородка), а кількість пасажирів у салоні не повинна перевищувати число сидячих місць.