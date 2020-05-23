Не все пассажиры смогут воспользоваться столичным метро после возобновления его работы с 25 мая

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации в  распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47.

Согласно информации, в метро не будут пропускать тех, кто будет проявлять признаки ОРВИ.

"В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

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Кроме того, чтобы попасть в метро, необходимо будет носить на лице защитную маску. Пассажирам придется соблюдать дистанцию в 1,5 метра в вестибюлях, очередях к кассам и терминалам самообслуживания, а также на платформах.

В случае большого скопления пассажиров, станции будут частично или полностью закрываться на входе, добавили в КГГА.

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Ранее мы сообщали, с 22 мая украинцев начали по-новому возить в наземном транспорте в условиях адаптивного карантина. 

Все главные нюансы перечислены в постановлении №23 от 21 мая, которое было разработано главным санврачем Виктором Ляшко. В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура выше 37,2.

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Масочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров. Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест. 

Залы ожидания на автостанциях работать пока не будут, а в таких помещениях можно находиться одному человеку на 10 квадратных метров. Помимо этого, руководство автостанций не должны допускать скопления очередей перед кассами ради безопасности клиентов.