Не все пассажиры смогут воспользоваться столичным метро после возобновления его работы с 25 мая
Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47.
Согласно информации, в метро не будут пропускать тех, кто будет проявлять признаки ОРВИ.
"В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.
Сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан"
Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал: "Фу, мерзко смотреть"
Главная красавица из "Холостяка" раскрыла детали финала: "Лучше бы молчала"
Счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление: "Пока не пришлете свое фото..."
Кроме того, чтобы попасть в метро, необходимо будет носить на лице защитную маску. Пассажирам придется соблюдать дистанцию в 1,5 метра в вестибюлях, очередях к кассам и терминалам самообслуживания, а также на платформах.
В случае большого скопления пассажиров, станции будут частично или полностью закрываться на входе, добавили в КГГА.
Ранее мы сообщали, с 22 мая украинцев начали по-новому возить в наземном транспорте в условиях адаптивного карантина.
Все главные нюансы перечислены в постановлении №23 от 21 мая, которое было разработано главным санврачем Виктором Ляшко. В частности, перед началом рабочего дня водители обязаны проходить термометрию и к работе не допустят тех, у кого есть признаки ОРВИ и температура выше 37,2.
Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции, а возле дверей должны разместить антисептик. Масочный режим коснется водителей, кондукторов и пассажиров. Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка), а количество пассажиров в салоне не должно превышать число сидячих мест.
Напомним, запуск метро и открытие отелей, Шмыгаль раскрыл украинцам все нюансы: "Уже на следующей неделе..."
Как сообщала Politeka, украинцы смогут отправиться на курорты, транспорт запущен: «можно поехать в…»
Также Politeka писала, что по украинцам ударят новыми ограничениями и правилами: "С 7 июня начнут штрафовать за..."