Розкриті імена головних фаворитів у боротьбі за крісло мера Києва

Про це йдеться в результатах соцопитування, проведеного "Центром суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.

Відомо, що нове соціальне дослідження проводилося експертами в українській столиці з 13 по 17 травня 2020 року.

За результатами нового соцопитування, 19,1% киян готові віддати свої голоси за діючого мера Києва Віталія Кличка (серед тих, хто визначився, 23,9%); 18,1% підтримують журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського (серед тих, хто визначився - 22,6%).

Крім цього, експерти представили ТОП-5 фаворитів у боротьбі за крісло міського голови Києва:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

За словами експерта Юрія Лагутова, рейтинг Віталія Кличка останнім часом впав аж на 5%, а журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський демонструє хорошу тенденцію, зрівнявшись з мером Києва в заочній боротьбі.

"Рейтинг Кличка (впав - ред.) - досить прогнозовано. Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - пояснив інший аналітик Микола Спірідонов феномен падіння рейтингу Кличка.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив, не проводить брифінги. Навпаки, створює імідж людини більш позитивного, поінформованого в питаннях медицини", - озвучив Спірідонов свою професійну думку.

Експерти не обійшли стороною і ситуацію навколо рейтингу президентської партії "Слуга народу". За їх словами, обвал рейтингу політсили серйозно вплинув на потенційних кандидатів.

За результатами дослідження, Олександр Ткаченко та Микола Тищенко не потрапляють навіть в п'ятірку лідерів у боротьбі за крісло столичного мера.

Раніше ми розповідали, що Андрій Пальчевський розніс Зеленського через слова про другий президентський термін.

Пальчевський впевнений, що главі держави Володимиру Зеленському надають неправдиву інформацію про його особистому рейтингу серед українців.

«Він же приходить і каже: «У мене 40 або 50% відсотків підтримки населення». Ну далі усі ми поринаємо з вами в ступор. Ми прекрасно знаємо, що у нього немає 10% підтримки населення, а йому хтось приносить цю дурість, і, природно, тут же хочеться на другий термін. Я думаю, що після заяви, що він піде на другий термін, половина від тих, хто вірив у нього, відклеїться. Це абсолютно ясно», - заявив журналіст і додав, що зараз люди Зеленського всіма силами намагаються зачепитися за владу.

Нагадаємо, Пальчевський попередив про прийдешню катастрофу: «Україна, мабуть, не зможе існувати».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про розплату за провал Шмигаля: "Думають, що їх не посадять".

Також Politeka писала, що у Зеленського виникли серйозні проблеми, Пальчевський видав подробиці: "Він з ними не впорається".