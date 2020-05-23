Раскрыты имена главных фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева

Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного "Центром общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.

Известно, что новое социальное исследование проводилось экспертами в украинской столице с 13 по 17 мая 2020 года.

По результам нового соцопроса, 19,1% киевлян готовы отдать свои голоса за действующего мэра Киева Виталия Кличко (среди тех, кто определился, 23,9%); 18,1% поддерживают журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского (среди тех, кто определился - 22,6%).

Помимо этого, эксперты представили ТОП-5 фаворитов в борьбе за кресло городского головы Киева:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

По словам эксперта Юрия Лагутова, рейтинг Виталия Кличко в последнее время упал аж на 5%, а журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский демонстрирует хорошую тенденцию, сравнявшись с мэром Киева в заочной борьбе.

"Рейтинг Кличко (упал- ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - объяснил другой аналитик Николай Спиридонов феномен падения рейтинга Кличко.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив, не проводит брифинги. Наоборот, создает имидж человека более позитивного, проинформированного в вопросах медицины", - озвучил Спиридонов свое профессиональное мнение.

Эксперты не обошли стороной и ситуацию вокруг рейтинга президентской партии "Слуга народа". По их словам, обвал рейтинга политсилы серьезно отразился на потенциальных кандидатах.

По результатам исследования, Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попадают даже в пятерку лидеров в борьбе за кресло столичного мэра.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором президентском сроке.

Пальчевский уверен, что главе государства Владимиру Зеленскому предоставляют неправдивую информацию о его личном рейтинге среди украинцев.

«Он же приходит и говорит: «У меня 40 или 50% процентов поддержки населения». Ну дальше мы все впадаем с вами в ступор. Мы прекрасно знаем, что у него нет 10% поддержки населения, а ему кто-то приносит вот эту вот глупость, и естественно тут же хочется на второй срок. Я думаю, что после заявления, что он пойдет на второй срок, половина от тех, кто верил в него, отклеится. Это абсолютно ясно», - заявил журналист и добавил, что сейчас люди Зеленского всеми силами пытаются зацепиться за власть.

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".