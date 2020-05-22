Чинний мер Києва Віталій Кличко поступився журналісту Андрію Пальчевському першіст. в передвиборчому рейтингу

Як повідомляє Politeka.net, Телеграм-канал "Kyiv LIVE" провів найбільший соціологічне опитування, в якому взяли участь більше 142 тисяч чоловік. У киян поцікавилися: "Кого б ви хотіли бачити мером Києва?".

Згідно з результатами анонімного голосування, думки жителів Києва розділилися, проте в лідери вибилися два претенденти на пост градоначальника: Віталій Кличко і журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський. При цьому чинний мер більше не очолює список фаворитів. Судячи з графіку, обидва лідери отримали приблизно по 25% голосів, однак Андрій Пальчевський помітно вирвався вперед.

На третьому місці за даними соцопитування опинився шоумен Сергій Притула з 14% голосів. Ще по 5% користувачів готові підтримати Андрія Білецького ("Нацкорпус"), Миколи Томенка (Рідна країна) і екс-мера столиці Олександра Омельченка. Варто відзначити, що 18% опитаних планують голосувати за інших кандидатів.

Раніше стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко замовив новий фонтан по ціні елітного будинку. Одне з підприємств КМДА уклало з підрядниками договір на будівництво нової пам'ятки на Володимирській гірці за 9,64 мільйона гривень.

Нагадаємо, Пальчевський попередив про прийдешню катастрофу: «Україна, мабуть, не зможе існувати».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про розплату за провал Шмигаля: "Думають, що їх не посадять".

Також Politeka писала, що у Зеленського виникли серйозні проблеми, Пальчевський видав подробиці: "Він з ними не впорається".