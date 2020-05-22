Действующий мэр Киева Виталий Кличко уступил журналисту Андрею Пальчевскому первенство в предвыборном рейтинге

Как сообщает Politeka.net, Телеграм-канал "Kyiv LIVE" провел крупнейший социологический опрос, в котором приняли участие более 142 тысяч человек. У киевлян поинтересовались: "Кого бы вы хотели видеть мэром Киева?".

Согласно результатам анонимного голосования, мнения жителей Киева разделились, однако в лидеры выбились два претендента на пост градоначальника: Виталий Кличко и журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский. При этом действующий мэр больше не возглавляет список фаворитов. Судя по графику, оба лидера получили примерно по 25% голосов, однако Андрей Пальчевский заметно вырвался вперед.

На третьем месте по данным соцопроса оказался шоумен Сергей Притула с 14% голосов. Еще по 5% пользователей готовы поддержать Андрея Билецкого ("Нацкорпус"), Николая Томенко (Рідна країна) и экс-мэра столицы Александра Омельченко. Стоит отметить, что 18% опрошенный планируют голосовать за других кандидатов.

Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заказал новый фонтан по цене элитного дома. Одно из предприятий КГГА заключило с подрядчиками договор на постройку новой достопримечательности на Владимирской горке за 9,64 миллиона гривен.

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".