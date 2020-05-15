Мер Києва Віталій Кличко показав, як столичне метро готують до відкриття після карантину

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА відзвітував про підготовку підземки під час брифінгу і показав, що відбувається на одній з станцій (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами Віталія Кличка, столична влада готуються відновити роботу метро після тривалої перерви, як тільки Кабмін дасть офіційний дозвіл. Поки ж тривають ремонтні роботи, зокрема, перевіряють обладнання на станціях "Лук'янівська" та "Сирець".

Київський мер спустився на станцію "Театральна". Поліція відкрила йому двері і пропустила всередину разом з помічниками. Голова КМДА прокотився на ескалаторі та поспілкувався з працівниками.

"Користуючись ситуацією, коли метро не працює, зараз інтенсивно йдуть ремонтні роботи, ремонтують ескалатори, готуються всі станції, щоб коли ми метро будемо запускати, все працювало, ніяких збоїв не було", - заявив Віталій Кличко.

Під час брифінгу він додав, що станції метро регулярно дезінфікували. За його словами, після відкриття заходи безпеки будуть посилені.

15.05.2020 прес-брифінг Віталія Кличка 15.05.2020 прес-брифінг Віталія Кличка. ❓Про кількість інфікованих киян. ❓Чому буде обмежено в’їзд вантажного транспорту в Київ. ❓Чи готове метро до запуску роботи. ❓Як столиця розвиває велоінфраструктуру. ❓Про пільги на сплату за комунальні послуги. Вже зараз в прямому ефірі про це та інше. Gepostet von Київська міська державна адміністрація - КМДА am Freitag, 15. Mai 2020

Користувачі соціальної мережі розкритикували Віталія Кличка і вказали йому на недоліки київського метрополітену, які ще потрібно виправити:

"Коротше, Київ нічого крім своїх неефективних дій робити не буде"; "Ось прямо бачу як пасажири метро будуть зберігати дистанцію"; "Кожна людина сама в першу чергу несе відповідальність за своє здоров'я, а якщо люди безвідповідальні, то це їх проблема"; "Дуже хочеться, щоб відкрили метро скоріше"; "Поїзда хоч вимили?"; "Відкриють вже нарешті то метро, чи пустять наземний транпорт, люди вже третій місяць без грошей сидять, через те що дістатися до роботи не можуть.... бєспрєдєл"; "А вічний ремонт ескалаторів на Університеті завершили? Чекають, коли пасажиропотік піде?".

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".