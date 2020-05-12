В метро Києва курсують поїзди, які готові прийняти пасажирів

Як повідомляє Politeka.net, про це представники столичного метрополітену заявили виданню "Сьогодні". В мережі також з'явилося відео роботи київської підземки під час карантину (щоб подивитися, скрольте вниз).

17 березня метро в Києві закрили для пасажирів в рамках протиепідемічних заходів. Деякі городяни занепокоїлися, що тривалий простій може нашкодити обладнання та призвести до аварій після відкриття. Нібито, в метро немає примусової вентиляції, а повітря зазвичай переганяють поїзда. Якщо ж склади довго не будуть ходити - підвищиться вологість.

Співробітники "Київського метрополітену" спростували цю інформацію і заявили, що зараз все обладнання працює:

"Вентиляційні шахти забезпечують повітрям станції метро і перегони. А поїзди розганяють по тунелях повітря, який закачали туди вентиляційні шахти. Інформація про те, що можуть бути поломки в обладнанні з-за високої вологості та окислення – надумана".

Крім того, в київському метро по кілька разів в день проганяють поїзда. Машиністи катаються по тунелях без пасажирів, обкатуючи вагони. Вони готові почати працювати в звичайному режимі в будь-який момент.

В метро курсують порожні потяги Тунелями метро курсують порожні потяги #ВК з'ясував причину: https://bit.ly/3bmBou9 Gepostet von Большой Киев am Dienstag, 12. Mai 2020

Кияни неоднозначно відреагували на ролик. Багато обурені, що метро досі закритий для пасажирів:

"Питання, великий, у мене працює метро в Токіо, Пекіні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні... та інших столицях? Чи це ми самі розумні і красиві?"; "І довго вони так кататися збираються Напевно, економічно вигідно"; "А потім ціна на проїзд не по 8, а за 10. Вони накатали, а нам платити"; "Правильно, а ми за 2 години 30 хвилин чекаємо транспорт під дощем. Спасибі мерії за турботу про киян".

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