Мера Віталія Кличка розкритикували за прикрасу Києва під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, глава КМДА на своїй сторінці в Facebook показав макет нового фонтану (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Як заявив Віталій Кличко, фонтан у вигляді Архистратига Михаїла збираються поставити в Києві у верхній частині парку «Володимирська гірка», за Михайлівським Золотоверхим собором. За словами мера, незважаючи на карантин, місто продовжує розвиватися, а нова визначна пам'ятка приведе більше туристів.

«Через кілька місяців ми плануємо презентувати новий фонтан — з дуже красивою скульптурою Архистратига Михаїла, який вважається покровителем Києва. Переконаний, що цей фонтан стане ще одним магнітом для киян та гостей нашого міста», — заявив Кличко.

Багато кияни обурені будівництвом пам'ятника в умовах епідемії. В соціальних мережах вони нагадали, що в столиці є багато інших проблем:

"Як ті коти, коли робити нічого"; "Грошей зібрав багато? "Краще б роздав пенсіонерам, а то знову в свої кишені піде левова частка ! Бенкет під час чуми!!!"; "Точно рак мізків. Ливневки зробіть! Місто скоро потоне у фекаліях і дощових водах!"; "А наші керуючі компанії заявляють, що на ремонт асфальту у дворах грошей немає. Це як?"; "Скоро з-під асфальту у всіх районах заб'ють фонтани(("; "Звичайний асфальт покладіть, а не плити, а не цеглинки, а не бруківку, просто звичайний асфальт для пішоходів, колясок, самокатів, великов! А кавові можете закривати, не будемо плакати, тому що було так собі каву по 14грн, а відкрилися, те ж саме, так собі, по 20 грн"; "Фонтанарій - класика розпилу!!))".

[embed]https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/563348634589942/?__xts__

Варто відзначити, що з 12 травня у Києві розпочався перший етап ослаблення карантину.

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