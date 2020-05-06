Стало відомо, кого з українських пенсіонерів не торкнеться індексація виплат

Про це пише Обозреватель

В ПФУ розповіли, що виплати будуть підвищені на 11%, але на ділі ситуація не така райдужна.

На сьогоднішній день в країні 11,4 млн пенсіонерів, але грошову надбавку на своєму рахунку побачать тільки 6,9 млн. тобто, майже 4,5 млн пільговиків індексація фактично не торкнеться, хоча її і проведуть.

У першу категорію пенсіонерів, які підпадають під індексацію пенсій, потрапляють українці, які мало заробляли під час своєї трудової діяльності.

Як відомо, сьогодні в Україні пенсію пільговикам рахують за спеціальною формулою: середню зарплату за 3 роки (її називає Пенсійний фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, множать на стаж у роках і множать на 1%.

Якщо розмір основної пенсії пільговиків, які пішли на відпочинок з низькою зарплатою, (після розрахунку за формулою) менше 1638 грн ("мінімалка" на 2020 рік), то до цієї суми їм додавали гроші. А ось ці 11% будуть після індексації додавати не до 1638 грн, а до "основної пенсії". Тому навіть після підвищення виплат у травні величезне число пенсіонерів продовжать отримувати свої 1638 грн.

Але підвищені виплати (до 2100 грн) отримають ті пенсіонери, які виконали умови щодо стажу.

У другу категорію потрапляють пільговики, які отримують спеціальні пенсії. Це силовики, судді, прокурори, нардепи і ще цілий ряд категорій. Їх травнева індексація не торкнеться.

Третя категорія — пільговики, які отримують надбавки за додатковий стаж (35 років чоловіки і більше 30 років - жінки). Індексувати їм будуть основний розмір пенсії (без урахування надбавок), тобто для них розмір доплати становитиме набагато менше 11% або взагалі нівелюється.

Раніше ми розповідали, що індексація пенсій в Україні отримала новий поворот.

Пенсійний фонд України 4 травня відзвітував про виділення з початку місяця 2,6 мільярдів гривень на виплату проіндексованих пенсій.

У Фонді зазначили, що порядок виплат не змінився. Вони будуть проведені в певну кожному пенсіонеру дату. Кошти зарахують на рахунок в банку або листоноші "Укрпошти" доставлять додому тим, хто вибрав відповідний вид виплат.

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