Люди з різних регіонів з'їжджаються до стін Кабінету міністрів, щоб висловити своє невдоволення карантином

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє журналіст Андрій Павловський, передає Politeka.net.

За його словами, протестувальники, які приїхали до Києва з різних українських регіонів, йдуть на відчайдушні заходи.

Зокрема, підприємці перекрили дорогу в урядовому кварталі. Павловський повідомляє, що вони рухаються вперед-назад по пішохідному переходу, тому формально протестувальники нічого не порушують.

Своїм мітингом люди хочуть пояснити владі, що головна загроза не в епідемії вірусу, а в її наслідках.

"Учасники протесту сьогодні проводять акцію «Карантин вбиває». Їх позиція полягає в погрозі не самого коронавіруса, а його наслідків. Мітинг тільки набирає обертів, оскільки на нього продовжують прибувати люди, в тому числі з регіонів. Деякі автомобілісти вже скаржаться: хочуть, щоб до протестувальників хтось вийшов, лише б звільнили дорогу", - додав Павловський у своєму Telegram-каналі і опублікував кілька знімків.

Раніше ми розповідали, що українські лікарі збунтувалися через ганебні доплати, обіцяних президентом.

Зокрема, 4 травня медики Вінницької центральної районної лікарні вийшли на вулиці через невдоволення мізерними доплатами у зв'язку з роботою зараженими смертоносним китайським вірусом пацієнтами, а також їх затримкою.

Раніше влада обіцяла, що українські медики отримають доплату за роботу в умовах загрози зараження. Вінницька центральна районна лікарня була визначена лікарнею першої черги для пацієнтів, заражених небезпечним вірусом, однак обіцяних виплат її лікарі так і не отримали.

У зв'язку з цим розлючені медики вирішили вийти на акцію протесту. Мітинг пройшов прямо у дворі лікарні. Лікарі скаржилися на те, що розмір доплат за роботу в небезпечних умовах виявився мізерним, але навіть цих грошей вони не отримали.

Нагадаємо, головлікар інфекціонки вирішила домогтися обіцяних зарплат і отримала погрози від влади.

Як повідомляла Politeka, головлікар вразила розповіддю про знущання над українськими медиками.

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