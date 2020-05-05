Українці повинні бути готові до можливого продовження карантину

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Кабміну Денис Шмигаль, передає Українське радіо.

За його словами, карантин, ймовірно, продовжать після 22 травня, але до того часу Кабінет міністрів може розробити ряд нових послаблень.

Шмигаль додав, що рішення про ослаблення карантину приймається на основі висновків і спостережень вчених.

"Бачимо, що протягом 18 днів в Україні спостерігалася стабільна ситуація щодо зростання кількості хворих. Тобто їх кількість коливалася від 300 до 550. Є певний відсоток такої стабільності. Можна говорити, що ми були на етапі росту, але цей етап був дуже слабкий, і зараз ми перебуваємо на піку захворюваності або так зване плато, коли кількість хворих щодня не змінюється", – озвучив нюанси прем'єр-міністр.

Він також підкреслив, що пік захворюваності китайським вірусом повинен відбутися 8-9 травня, і якщо не буде ніяких суттєвих порушень, то це стане початком завершення епідемії в Україні.

"А це означає, що з 11 числа ми можемо піти на перший етап ослаблення карантину. Однак ми не відмовляємося від карантину. 4 травня Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії і світового карантину ще на два місяці. Кабмін поки на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволить зробити ситуація в країні", – додав Шмигаль у спілкуванні з журналістами.

Що стосується метрополітену, то він буде відкриватися в міру послаблення карантинних заходів, і, можливо, в два етапи.

"На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде функціонувати з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен буде працювати в звичайному режимі. П'ятий етап – це фактичне завершення карантину", - нагадав Шмигаль.

В контексті відкриття метрополітену прем'єр-міністр нагадав про розробку кількох зон і етапів.

"То є червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона – це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження. Отже, метро – це передостанній етап завершення карантинних заходів у зв'язку з високою ймовірністю, навантаженням, таким чинником, як можливість зараження в метро, швидкого поширення епідемії у великих містах", – резюмував глава Кабміну в інтерв'ю.

Нагадаємо, карантин продовжили до 22 травня, але не для всіх: кому дозволили працювати з 11 травня, повний список.

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