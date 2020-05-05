Украинцы должны быть готовы к возможному продлению карантина

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает Українське радіо.

По его словам, карантин, вероятно, продлят после 22 мая, но к тому времени Кабинет министров может разработать ряд новых ослаблений.

Шмыгаль добавил, что решение об ослаблении карантина принимается на основе выводов и наблюдений ученых.

"Видим, что в течение 18 дней в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших. То есть их количество колебалось от 300 до 550. Есть определенный процент такой стабильности. Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный, и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется", – озвучил нюансы премьер-министр.

Он также подчеркнул, что пик заболеваемости китайским вирусом должен состояться 8-9 мая, и если не будет никаких существенных нарушений, то это станет началом завершения эпидемии в Украине.

"А это значит, что с 11 числа мы можем пойти на первый этап ослабления карантина. Однако мы не отказываемся от карантина. 4 мая Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина еще на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране", – добавил Шмыгаль в общении с журналистами.

Что касается метрополитена, то он будет открываться по мере послабления карантинных мер, и, возможно, в два этапа.

"На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет функционировать с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап – это фактическое завершение карантина", - напомнил Шмыгаль.

В контексте открытия метрополитена премьер-министр напомнил о разработке нескольких зон и этапов.

"То есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона – это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Итак, метро – это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах", – резюмировал глава Кабмина в интервью.

Напомним, карантин продлили до 22 мая, но не для всех: кому разрешили работать с 11 мая, полный список.

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